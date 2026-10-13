نائب وزير الصحة: لا يوجد ما يسمى «ختان طبي» ونسعى لتغليظ عقوبة الجريمة

شهدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة إطلاق الدليل الإرشادي لمناهضة إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث والموجّه لمقدمي الخدمة الصحية بمشاركة النقابة العامة للأطباء ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة وتعزيز دور القطاع الصحي في التصدي لها.

ختان الإناث يخلف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة

وأعربت الدكتورة عبلة الألفي عن تقديرها لجميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في دعم وإصدار الدليل مؤكدة أن ختان الإناث يخلف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة على الفتيات وقد يدمر مسار حياتهن خلال مرحلة المراهقة فضلًا عن انعكاساته السلبية على العلاقات الزوجية وارتفاع حالات الطلاق مشيرة إلى الجهود المبذولة داخل مجلس النواب لتغليظ العقوبات المرتبطة بهذه الجريمة.

وتابعت أن الدليل يتضمن دور مقدمي المشورة في التوعية بمخاطر ختان الإناث والتحذير من إضفاء الطابع الطبي عليه مؤكدة ضرورة تكثيف جهود جميع المسؤولين والعاملين في هذا الملف والتعاون للإبلاغ عن أي حالات ختان مع ترسيخ رسالة واضحة لدى المجتمع مفادها أنه لا يوجد ما يسمى بالختان الطبي وأن هذه الممارسة لا يمكن تبريرها أو اعتبارها إجراءً صحيًا.

وأضافت أن بيانات المسح الصحي تشير إلى انخفاض نسبة ختان الإناث إلى 11% وهو ما يمثل تقدمًا مهمًا لكنه يتطلب مواصلة العمل للوصول إلى مصر خالية من ختان الإناث لافتة إلى أن مسح الأسرة المصرية 2025 يشير إلى أن 24% من الفتيات ما زلن معرضات لهذه الممارسة ما يستدعي مضاعفة الجهود لحمايتهن ودعت الشباب إلى إطلاق هاشتاج على مدار ثلاثة أيام بعنوان «لا لتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات» وآخر «لا لتطبيب الختان».

كما دعت إلى تعظيم دور الشباب والإيجابية في تغيير المجتمع من خلال التفاعل الإيجابي مع حملة قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة في ملفات السكان وتعليم المرأة والحد من التقزم ومواجهة الأمراض المزمنة ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ومبادرات الألف يوم الذهبية وتحسين الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن إطلاق الدليل يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود حماية الفتيات مشيرة إلى أن صون حقوقهن ليس مسؤولية جهة واحدة بل مسؤولية وطنية ومهنية وأخلاقية مشتركة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة تحمي الفتيات وتصون كرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.

وقالت إن إطلاق الدليل يأتي في أعقاب الاحتفاء باليوم الدولي للطفلة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام ويجدد الالتزام بحماية حقوق الفتيات وتمكينهن من النمو في بيئة آمنة مؤكدة أن الاحتفاء الحقيقي بهذه المناسبة يتطلب اتخاذ خطوات عملية للتصدي للممارسات الضارة وفي مقدمتها جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

ومن جانبه أعرب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء عن سعادته بإطلاق الدليل من مقر النقابة مؤكدًا أن النقابة تقف ضد جميع أشكال العنف الواقع على جسد المرأة وأن حماية الفتيات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الطبية والمجتمعية والعمل معًا من أجل إصلاح المجتمع وبناء وطن يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.

وأكد الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة ، أهمية إطلاق الدليل مشيرًا إلى أن إعداده جاء بعد عمل استمر فترة طويلة بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان موضحًا أن انخفاض نسبة ختان الإناث وفقًا لبيانات المسح الصحي يمثل تقدمًا إيجابيًا لكن النجاح الحقيقي يتمثل في القضاء النهائي على هذه الممارسة والوصول إلى مجتمع يحمي جميع الفتيات من أضرارها.

وأكدت السيدة جيرمين حداد القائمة بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر أن ختان الإناث يمثل اعتداءً سافرًا على حقوق الفتيات ويخلف آثارًا قد تعوق قدرتهن على ممارسة حياتهن بصورة طبيعية مشددة على أهمية مواصلة الشراكة بين الجهات المعنية للقضاء على هذه الجريمة، ومعربة عن اعتزازها بإطلاق الدليل الذي يمثل خريطة طريق لمقدمي الخدمة الصحية ويساعدهم على أداء دورهم في حماية الفتيات والتصدي لتطبيب ختان الإناث.

وأوضح الدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة أن الدليل يعكس نموذجًا للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمناهضة ختان الإناث مشيرًا إلى أنه جرى إعداده بعناية لدعم جهود التوعية والتصدي لهذه الممارسة داخل القطاع الصحي ومؤكدًا أهمية الدليل التجريبي في مساعدة جميع أعضاء الأطقم الطبية على التعامل مع هذا الملف وفقًا لأسس واضحة تدعم حماية الفتيات وتعزز الالتزام المهني والأخلاقي.