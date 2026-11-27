شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في احتفالية «رؤية قيادة وطاقة وطن»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، برعاية ديوان الرئاسة، وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وقدم حسين الجسمي خلال الاحتفالية أغنية «فوق نجم الثريا»، ضمن فقرة جمعت بين الأغنية الوطنية وفن العيالة، بمشاركة فرقة العيالة، وتناولت كلمات الأغنية مشاعر الانتماء إلى الإمارات والاعتزاز بالوطن.

أغنية فوق نجم الثريا

وتقول كلمات الأغنية: «فوق نجم الثريا منزلك يا وطنّا.. من ثراك انخلقنا وفي ترابك نموت.. ورفعتك والمنايا ما تبا العذر منّا.. وفرصةٍ لأجل عزك كيف نرضى تفوت».

كما شارك الجسمي في فقرة أخرى من الاحتفالية بأربع أغنيات وطنية برفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل الحضور، حيث ردد عدد منهم كلمات الأغنيات ورفعوا أعلام الإمارات خلال الفقرة.

وتأتي مشاركة حسين الجسمي ضمن احتفالات عيد الاتحاد، في إطار تقديم عدد من الأعمال الغنائية المرتبطة بالمناسبات الوطنية في الإمارات.

وأغنية «فوق نجم الثريا» من كلمات أحمد بن هياي المنصوري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع زيد عادل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية، إلى جانب بثها عبر عدد من الإذاعات المحلية في الإمارات وبعض الدول العربية.