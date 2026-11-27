قال آدم رجال، المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، إن المجتمع السوداني يمر بظروف إنسانية بالغة التعقيد، في ظل موجات النزوح المتواصلة بمختلف مناطق السودان التي تشهد عمليات عسكرية ونشاطًا قتاليًا، لا سيما في دارفور وكردفان والنيل الأزرق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ولاية النيل الأزرق تشهد خلال اليومين الماضيين موجة نزوح كبيرة باتجاه المناطق الآمنة والغابات والمناطق الوعرة، في ظل ندرة العديد من الاحتياجات الأساسية اللازمة للحياة، موضحًا أن الشخص الذي يترك منزله وممتلكاته ويتجه إلى المجهول لا يعرف إلى أين سيذهب.

وأوضح أن كردفان تشهد موجات نزوح متواصلة، إذ نزح أكثر من 15 ألف شخص خلال شهر نوفمبر إلى مناطق مختلفة، واتجه بعضهم إلى دارفور، فيما توجه آخرون إلى الأبيض والخرطوم، بينما قطع بعض النازحين مسافات باتجاه دول الجوار.

وأشار إلى أن الوضع في دارفور لا يختلف عن ذلك، إذ تتواصل موجات النزوح من مناطق مختلفة في شمال دارفور وجنوبها، نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية، فضلًا عن فشل الموسم الزراعي هذا العام، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يعيشون في دائرة الخطر الحقيقي.

وأكد أن المعاناة تتفاقم في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى أن الأزمة المعقدة الناجمة عن الحرب والنزوح، إلى جانب فشل الموسم الزراعي والتغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو، زادت من حدة الأزمة.

وأوضح أن الأسر في دارفور وكردفان والنيل الأزرق تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة ومؤلمة للغاية، مؤكدًا أن الوضع بات كارثيًا، لا سيما في ظل التحذيرات الدولية الأخيرة من مواجهة أكثر من 13 منطقة في دارفور وكردفان خطر المجاعة خلال شهر يناير المقبل.