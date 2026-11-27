شهد الطريق الصحراوي في الأردن، اليوم الجمعة، حادثًا أثار حالة من القلق، بعدما اشتعلت النيران في صهريج محروقات إثر انقلابه في منطقة القويرة بمحافظة العقبة، أثناء سيره في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة عمّان، دون وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، في بيان، أن صهريج المحروقات اشتعل عقب انقلابه على الطريق الصحراوي، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث، فيما تعاملت الأجهزة المعنية مع الواقعة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد ألسنة اللهب من الصهريج عقب انقلابه، في مشهد أعاد إلى الأذهان حادث احتراق شاحنة نقل وقود على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر، وقد اسفر الحادث عن وفاة ٣١ شخصا و ٢٦ مصابا.

وهرعت فرق الإطفاء والأجهزة المختصة إلى موقع الحادث في دولة الاردن، وتمكنت من السيطرة على النيران، كما جرى التعامل مع آثار الانقلاب وتأمين موقع الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أردنية.