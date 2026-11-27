شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمخازن، والتأكد من صلاحية المنتجات المتداولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وفي اطار ذلك قاد المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة رقابية مكبرة بقرية طوخ الخيل، أسفرت عن ضبط نحو 30 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن مواد غذائية غير مرخص.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتخلص من اللحوم بالطرق الآمنة وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، لضمان عدم تداولها أو وصولها إلى المواطنين.

وشارك في الحملة محمود أبو كريشة، ومحمد سيد، نائبا رئيس المركز، وإدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة تموين المركز، وشرطة المسطحات، ومركز إصدار التراخيص.

وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار الرقابة على المنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.