أمرت جهات التحقيق، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، وبرئاسة مدير نيابة قسم المنيا، بحبس المتهم بالتحرش بطالبة والاعتداء عليها بمدينة المنيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة ، الي تلقي الأجهزة الأمنية ، بلاغا من طالبة 17 سنة ، بقيام شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بالتحرش بها والتعدي عليها والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 جنيه بمدينة المنيا ، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بتوجيهات اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا ، واللواء مصطفى حسن مدير البحث الجنائي بالمديرية ، والعميد علاء جلال رئيس البحث الجنائي بالمديرية ، وبمتابعة المقدم عبد الوهاب أبو طالب، مفتش المباحث.

وقيادة المقدم عبد الرحمن غزاوي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا ثان، والرائد البشير أبو زيد، معاون أول المباحث.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، ويدعى «ز. ع» 20 عامًا عاطل، حيث جرى ضبطه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل سير الطالبة بمفردها في منطقة تقسيم شادي بالمدينة ، وتوجه إليها طالبًا أموالًا، وعندما تجاهلت حديثه وحاولت الابتعاد عنه، تعدى عليها وتحرش بها، واستولى منها على مبلغ 200 جنيه عنوة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي، موضحًا أنه أنفقه على ملذاته الشخصية.

وبتفتيشه، عثرت القوات بحوزته على 3 قطع بنية صغيرة الحجم يُشتبه في كونها من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى سلاح أبيض «مطواة» وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس ، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.