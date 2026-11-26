أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تقديم حزمة التسهيلات والتيسيرات وتخفيض رسوم التراخيص الخاصة بالمحال التجارية من الضرائب المقررة على النشاط بنسبة تصل إلى 50٪ حتى ديسمبر من العام الحالى.

وطالب المحافظ أصحاب المحال غير المرخصة للاستفادة من حزمة التيسيرات والتقديم عبر المنظومة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية .. مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية بما يحقق الانضباط ويعزز بيئة الاستثمار داخل المحافظة.

وأوضح المحافظ انه تم استخراج 7 آلاف و 585 رخصة، منذ بدء العمل بالمنظومة .. مقسمه إلى 2391 رخصة دائمه، و5194 رخصة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأضافت ان مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف، مؤكدا استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب الأنشطة، مشيرا إلى أن المبالغ التي يتم سدادها مقابل استخراج تراخيص المحال العامة يتم خصمها من الضرائب المقررة على النشاط، وذلك في إطار التيسيرات المقدمة لأصحاب المحال وتشجعهم على توفيق أوضاعهم القانونية.

وقال الاشمونى هذه النتائج تأتى في إطار حرص محافظة الشرقية على تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية أو عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في سرعة توفيق الأوضاع وتحقيق الأنضباط وتنظيم الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة.

ز.غ/س.ع