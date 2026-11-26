في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حركة السفر بين مصر وأوروبا، تكثف مصر للطيران حملاتها التسويقية والترويجية في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية، بهدف زيادة الإقبال على رحلاتها إلى القاهرة والتعريف بخدماتها وشبكة وجهاتها الدولية. وتشمل هذه الحملات عددًا من المدن الأوروبية، هي جنيف وزيورخ وكوبنهاجن وأمستردام، بالتزامن مع تشغيل رحلاتها المنتظمة إليها.

وتشمل شبكة رحلات مصر للطيران إلى هذه المدن 4 رحلات أسبوعيًا إلى جنيف، و3 رحلات أسبوعيًا إلى زيورخ، و5 رحلات أسبوعيًا إلى كوبنهاجن، بالإضافة إلى 7 رحلات أسبوعيًا إلى أمستردام و 3 رحلات يومية إلى إسطنبول وكذلك 3 رحلات يومية إلى أثينا اعتبارا من يناير 2027.

وتهدف هذه الحملات إلى زيادة الوعي بخدمات مصر للطيران وخيارات السفر التي توفرها، وتنشيط حركة السفر إلى مصر والترويج للمقاصد السياحية المصرية، إلى جانب إبراز شبكة خطوط الشركة التي تربط المدن الأوروبية بالقاهرة، ومنها إلى مختلف الوجهات في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية مصر للطيران لتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية وزيادة الوعي بخدماتها وشبكة رحلاتها، بما يدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ويتماشى مع خطط الشركة لتطوير خدماتها وتعزيز شبكة خطوطها الدولية.

أ ع ص