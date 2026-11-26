أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في إطار دوره الإنساني والمجتمعي، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لتقديم دعم عاجل لأسر شهداء ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، تخفيفًا من معاناة الأسر المتضررة ومساندةً لهم في مواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم.

دعم المتضررين من الحوادث

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من رسالته الإنسانية في الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررين من الحوادث والكوارث، وحرصه على تقديم المساندة اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، بما يعكس قيم التكافل والتراحم والتضامن التي يدعو إليها الإسلام، ويجسد الدور المجتمعي للأزهر الشريف في مساندة أبناء الوطن وقت الأزمات والمحن.

وقرر «بيت الزكاة والصدقات» فتح الباب أمام الأفراد والمؤسسات والجهات الراغبة في تقديم التبرعات والمساهمات، دعمًا للجهود المبذولة لتوفير الرعاية والمساندة اللازمة للأسر المتضررة، وتعزيزًا لقيم التكافل والتضامن المجتمعي، بما يضمن توسيع نطاق الدعم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.