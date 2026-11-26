تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث بمحافظة بني سويف، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف عام من السيد بلال حبش نائب المحافظ، بهدف تنمية الجدارات الإدارية والقيادية للكوادر التنفيذية ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

وشهد البرنامج محاضرة للدكتورة جمالات إسماعيل، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، حول قانون الخدمة المدنية، تناولت خلالها عددًا من الموضوعات المرتبطة بالترقيات والجزاءات ومدونة السلوك الوظيفي وطرق إنهاء الخدمة، مع توضيح القواعد والضوابط المنظمة لكل منها، بما يساعد المشاركين على الإلمام بحقوق وواجبات العاملين والتعامل السليم مع المواقف الوظيفية وفقًا للقانون.

كما قدم المستشار مدحت محي الدين، مدير عام الشؤون القانونية السابق بمديرية التنظيم والإدارة، محاضرة حول القرار الإداري، تناول خلالها أركانه وشروط صحته وقواعد الاختصاص ومدى مشروعيته، إلى جانب توزيع الاختصاصات والفرق بين التفويض والتمكين، وأهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند ممارسة السلطة واتخاذ القرارات الإدارية.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة جمالات إسماعيل بخالص الشكر والتقدير للمستشار مدحت محيي الدين على تلبية الدعوة ومشاركته المتميزة، وما قدمه من علم وخبرة أثرت المحتوى التدريبي وأسهمت في إثراء معارف المشاركين بالجوانب القانونية والإدارية.