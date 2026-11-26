أكد وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة تكاتفت من أجل التعامل مع حادث دائري الوراق والسيطرة على تداعياته، مشيراً إلى أن مختلف الجهات المعنية بذلت جهوداً مشتركة لمواجهة آثار هذه الكارثة.

وقال قرقر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحادث لا يمس وزارة النقل بأي حال من الأحوال، مؤكداً ضرورة التعامل مع التجاوزات والتصرفات الفردية التي تحدث على الطرق، وفرض الرقابة عليها، سواء ما يتعلق بالتجاوزات المرورية للسيارات أو المواقف العشوائية لوسائل النقل وغيرها من الممارسات التي قد تهدد سلامة المواطنين.

أهمية تعزيز الرقابة والانضباط على الطرق

وأشار إلى أن حادث الوراق هز مصر بأكملها، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة تكاتفت من أجل التعامل مع الحادث واحتواء تداعياته.

وشدد عضو لجنة النقل بمجلس النواب، على أهمية تعزيز الرقابة والانضباط على الطرق؛ للحفاظ على أرواح المواطنين.