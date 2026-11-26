أكد الإعلامي مصطفى بكري أن استهداف سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية يثير مخاوف بشأن اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية وانتقال تداعياتها إلى مناطق جغرافية جديدة، خاصة في محيط الحدود والسواحل الليبية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول احتمالات انتقال الصراع إلى السواحل الليبية، وتصاعد التنافس على السيطرة على سواحل البحر المتوسط، بما قد يؤثر على حركة التجارة والملاحة البحرية في المنطقة.

وأشار إلى أن المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لم تعد تقتصر على النطاق الجغرافي المباشر للصراع، لافتًا إلى أن اتساع رقعة المواجهة خارج الحدود ينذر بتداعيات إقليمية ودولية واسعة.

وتابع أن توسع العمليات العسكرية وامتدادها إلى مناطق جديدة قد يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على استقرار الدول العربية وأمن منطقة الشرق الأوسط.

تداعيات تمس أمن المنطقة واستقرارها

وشدد بكري على أن أي تصعيد جديد في محيط السواحل الليبية أو منطقة البحر المتوسط يستدعي متابعة دقيقة، في ظل ما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن المنطقة واستقرارها.