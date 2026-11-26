ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل النجرسكو بمذاق شهي مثل المطاعم.

نعرض لكم طريقة عمل نجرسكو من خلال خطوات ميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● مكرونة شرائط مسلوقة

● صدور دجاج شرائح

● ثوم مفروم

● فلفل رومى مفروم ناعم

● ملح

● فلفل اسود

● قرفة

● زبدة

● دقيق

● لبن

● كريمة

● 2 كوب جبنة موتزاريلا

طريقة عمل النجرسكو

شوحي الدجاج فى الزبدة الساخنة وضعي الملح والتوابل.

•في حلة اخرى يشوح الدقيق فى الزبدة ويضاف اللبن والكريمة ونقلب.

• فى بايركس ضعي خليط الدجاج مع المكرونة والصوص والجبن على الوجه وتطهى في الفرن الساخن حتى النضج وتقدم.