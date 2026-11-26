شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات الجنوبية، في إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي على مناطق الجنوب، حيث استهدف مبنى في بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

كما شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بالقذائف الثقيلة.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن وحدة من الجيش دهمت معملًا لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه – عاليه، وضبطت بداخله 16 برميلًا من البارود الحربي الشديد الخطورة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من السوريين، وضبط أسلحة حربية وأعتدة عسكرية، في إطار الإجراءات الأمنية التي ينفذها الجيش لملاحقة المخالفات وضبط الأسلحة والمواد الخطر.