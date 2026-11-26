توقعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية غدا الجمعة، وخلال الأيام المقبلة، مع طقس معتدل الحرارة نهارا وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى استمرار الشبورة المائية على عدد من الطرق، وظهور فرص لسقوط أمطار خفيفة الأحد، تزداد متفاوتة الشدة اعتبارا من الاثنين 30 نوفمبر، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

وقالت شاكر، في تصريح خاص ، إن طقس الغد يشهد أجواء معتدلة الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحارا على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس للبرودة إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 23 إلى 24 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 22 إلى 24 درجة، وشمال الصعيد 24 إلى 25 درجة، وجنوب الصعيد 31 إلى 32 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 13 و18 درجة وفقا للمناطق.

وأضافت أن الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المتوقع ظهورها غدا الجمعة، حيث تتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار غدا تتركز على مناطق حلايب وشلاتين، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 30% على فترات متقطعة، فضلا عن فرص تكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 10% على بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل وحتى الأربعاء 2 ديسمبر، تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارا على جنوب الصعيد، ويميل إلى البرودة ويكون باردا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق، مع استمرار التباين في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

وأكدت استمرار تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بفرص الأمطار، أوضحت أن يوم الأحد المقبل يشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أنه اعتبارا من يوم الاثنين القادم من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري فرصا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الليل.

وأكدت أن نشاط الرياح المصاحب للتغيرات الجوية المتوقعة قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الخاصة بحالة البحر والظواهر الجوية المصاحبة، في ضوء تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع بصورة مستمرة تطورات الحالة الجوية والخرائط الخاصة بالظواهر المتوقعة، مؤكدة أن التوقعات يتم تحديثها حال حدوث أي تغيرات، نظرا لما تتسم به خرائط الطقس خلال فصل الخريف من تغيرات سريعة، بما يستلزم متابعة النشرات الجوية والبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة.