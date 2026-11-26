أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ترديد عبارات مثل «لو كانوا ما خرجوش من البيت»، أو «لو كانوا اتأخروا في الطريق»، أو «لو ما استعجلوش في السواقة» عند الحديث عن ضحايا حادث الوراق، يتعارض مع الإيمان بقضاء الله وقدره، مشددًا على أن الأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، وأن الأسباب والوسائل مهما تعددت لا تغير موعد الموت.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن الموت لا يرتبط بسبب بعينه، ولا بوسيلة أو أداة أو عمر أو مرض، مؤكدًا أن «الأسباب كتير، لكن الموت واحد»، وأن كل نفس ذائقة الموت، مستشهدًا بقول الله تعالى: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة».

ووجّه رسالة إلى أسر الشهداء والمصابين في حادث الوراق، دعاهم فيها إلى عدم الانشغال بتصورات من قبيل أن تأخر الضحايا أو عدم خروجهم من المنزل كان سيمنع وفاتهم، موضحًا أن هذه الأفكار لا تغير من حقيقة أن لكل إنسان أجلًا محددًا، وأن الموت نهاية الأجل الذي كتبه الله.

التذكير بحقيقة الموت

وأشار إلى أن التذكير بحقيقة الموت لا يعني الانصراف عن الحياة أو رفض مظاهر الحضارة والاستمتاع بما أحله الله، وإنما يعني أن يعيش الإنسان حياته وهو مستعد للقاء الله، وأن يجعل العمل الصالح حاضرًا في يومه، داعيًا إلى جمع الحسنات وعدم مغادرة المنزل دون اغتنام فرصة لفعل الخير، لأن الإنسان لا يضمن عودته، ولا يضمن إذا نام أن يستيقظ، أو إذا استيقظ أن ينام مرة أخرى.

واستشهد الجندي بما جرى في غزوة أحد، حين استشهد 70 من الصحابة، وما أصاب المسلمين بعدها من حزن وقلق، مستدلًا بقول الله تعالى في سورة آل عمران: «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية».

وأوضح أن ظن الجاهلية بالله، في هذا السياق، يتمثل في اعتقاد البعض أن الموت يقتصر على من قُتل في المعركة، بينما ينجو من لم يُقتل، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يقبض أرواح جميع خلقه، سواء مات الإنسان مقتولًا أو على فراشه، وسواء كان سبب الوفاة طعنة أو مرضًا أو غير ذلك، فالأسباب لا تخرج عن قضاء الله وقدره.

وأضاف أن الاعتقاد بإمكانية الإفلات من الموت بمجرد تجنب سبب معين هو من ظن الجاهلية، موضحًا أن الإنسان إذا كُتب له النجاة نجا، وإذا كُتب له الموت أدركه أجله، حتى لو تحصن داخل الحصون، مستشهدًا بقوله تعالى: «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعهم».

وشدد على أن الأمر كله لله، وأن على الإنسان تصحيح إيمانه والتسليم لقضاء الله، مستشهدًا بقوله تعالى من سورة آل عمران: «قل إن الأمر كله لله»، داعيًا إلى استحضار هذه الحقيقة عند وقوع المصائب والابتلاءات.