في رسالة إنسانية تؤكد قيم الرحمة والتراحم التي يدعو إليها الإسلام، شددت صفحة الأزهر الشريف على ضرورة احترام آلام المصابين وأسر الضحايا، وعدم استغلال لحظات الفاجعة في نشر الصور والمشاهد المؤلمة بهدف حصد المشاهدات.

واضاف الأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أخلاق الإسلام أن نصون للناس حرمة آلامهم، فلا نتسابق إلى نشر صور المصابين، ولا نتداول مشاهد الفاجعة، ولا نجعل من أحزان الأسر مادةً لحصد المشاهدات؛ فالرحمة تقتضي أن نحفظ كرامة المبتلين، ونصون خصوصيتهم، ونراعي مشاعر ذويهم.

رحم الله شهداء الوطن، وربط على قلوب ذويهم، وأنزل عليهم سكينته ورحمته، ومنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».

في سياق متصل، نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف دعاءً مؤثرًا على خلفية حادث حريق الوراق، دعت فيه الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

وجاء نص الدعاء: «اللهم يا واسع الرحمة، يا جابر القلوب المنكسرة، ارحم ضحايا حريق الوراق رحمةً تطمئن بها أرواحهم، وأسكنهم فسيح جناتك، واجعل ما أصابهم رفعةً في درجاتهم، واشفِ المصابين شفاءً تامًّا، وخفف آلامهم، وردَّ إليهم عافيتهم، واربط على قلوب أسرهم وذويهم، واجبر مصابهم، وامسح دموعهم، وأنزل عليهم من سكينتك ما يهوِّن مرارة الفقد وقسوة الفاجعة، اللهم لا تدع بينهم قلبًا موجوعًا إلا جبرته، ولا نفسًا خائفةً إلا أمَّنتها، ولا مريضًا إلا عافيته، واحفظ أهلنا وأبناءنا من كل سوء، واجعل مصر وأهلها في كنفك وأمانك ورعايتك، يا أرحم الراحمين».

شيخ الأزهر يعزي أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، وما خلّفه من ضحايا ومصابين.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

كما دعا فضيلته المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.