يتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي إلى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، وإلى جمهورية مصر العربية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية وأهالي وأسر الضحايا في هذا المصاب الجَلل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

شيخ الأزهر يعزي أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، وما خلّفه من ضحايا ومصابين.

ويؤكد فضيلة الإمام الأكبر أن قلوبنا تعتصر ألمًا لفقدان هذه الأرواح البريئة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.

كما يدعو فضيلته المولى عز وجل أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم، ويعينهم على مواصلة جهودهم، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح في إنقاذ المصابين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.