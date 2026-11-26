حذر أحمد الشيمي، استشاري تربوي، من أسباب نفور الأبناء من المذاكرة، مؤكدًا أن كثافة المناهج الدراسية تمثل أحد أبرز العوامل التي ترهق الطلاب وتؤثر على رغبتهم في التعلم، إلى جانب عدم مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وغياب تشخيص قدراتهم ومستويات ذكائهم وأنماط تعلمهم.

وأكد الشيمي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أهمية التعامل مع القلق لدى الأطفال بصورة صحيحة، والتمييز بين القلق الطبيعي الذي يحفز على الإنجاز والقلق المرضي الذي يعوق الطفل عن أداء مهامه، مشددًا على رفض العقاب البدني والضرب، وضرورة استبداله بأساليب التحفيز والمكافآت المعنوية والمادية البسيطة.

وقال إن الهاتف المحمول من أبرز المشتتات التي تؤثر على تركيز الأبناء، لافتًا إلى أن القدوة الأسرية تمثل أساس التربية، فلا يمكن مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهواتف بينما يقضي الآباء معظم أوقاتهم عليها، داعيًا إلى وضع ضوابط زمنية تنظم استخدام الأجهزة الإلكترونية دون منعها نهائيًا.

وحذر الشيمي من خطورة مقارنة الأطفال بأقرانهم أو أقاربهم، لما تسببه من تراجع ثقتهم بأنفسهم، كما رفض استخدام التهديدات والعنف اللفظي في التعامل معهم، مؤكدًا أهمية احتواء الأبناء والتعامل معهم بالحب والحوار، وتعزيز شعورهم بمساندة الأسرة لهم.