مع اقتراب امتحانات شهر نوفمبر، يواجه عدد من أولياء الأمور مشكلة اعتماد الأبناء على وجود الأم بجوارهم أثناء المذاكرة، إذ يجد بعض الأطفال صعوبة في التركيز وإنجاز واجباتهم بمفردهم، بينما يتحسن أداؤهم بمجرد جلوس الأم بجوارهم ومتابعتهم.

وأوضح مصطفى الزريقي، استشاري الصحة النفسية والتخاطب، أن هذا السلوك لا يعني بالضرورة كسل الطفل أو عدم تحمله للمسؤولية، لكنه قد يرتبط بعوامل نفسية وتربوية ومعرفية تؤثر على قدرته على تنظيم سلوكه وإنجاز مهامه بصورة مستقلة.

الاعتياد على متابعة الأم

وقال إن من أبرز أسباب اعتماد الأبناء على وجود الأم أثناء المذاكرة الاعتياد على الرقابة الخارجية، إذ يتعود بعض الأطفال منذ الصغر على تولي الأم تنظيم أوقاتهم وتذكيرهم بالواجبات ومتابعة خطوات المذاكرة، ما يجعل وجودها محفزًا لهم على البدء والاستمرار.

ضعف مهارات التنظيم والتركيز

وأضاف أن ضعف مهارات الوظائف التنفيذية، مثل التخطيط وتنظيم الوقت وبدء المهام ومقاومة المشتتات، قد يجعل الطفل غير قادر على إدارة مذاكرته بمفرده، خاصة أن هذه المهارات تتطور تدريجيًا مع النمو.

ولفت إلى أن بعض الأطفال يحتاجون إلى وجود الأم للحصول على الاهتمام والطمأنينة، بينما قد يرتبط الأمر لدى آخرين بالقلق من الفشل أو الخوف من ارتكاب الأخطاء أو صعوبة بعض المواد الدراسية.

كيف نساعد الطفل على المذاكرة بمفرده؟

وأكد الزريقي أن تعليم الطفل الاستقلالية لا يعني تركه بمفرده بشكل مفاجئ، وإنما تدريبه تدريجيًا على تحمل مسؤولية مذاكرته، من خلال تحديد روتين ثابت ووقت ومكان مناسبين للدراسة، ووضع أهداف واضحة لكل جلسة.

ونصح بتقسيم الواجبات إلى مهام صغيرة ومحددة، والتدرج في انسحاب الأم من المتابعة المباشرة، بحيث تبدأ بالجلوس بجوار الطفل، ثم تنتقل إلى مكان قريب، وبعد ذلك تتابعه على فترات متباعدة.

كما شدد على أهمية تدريب الأبناء على تحديد أولوياتهم بأنفسهم، واستخدام مؤقت لتنظيم فترات المذاكرة والاستراحة، مع تشجيعهم والثناء على إنجازهم دون تذكير مستمر.

وحذر من تحويل المذاكرة إلى ساحة للصراخ والتهديد والمقارنة بين الإخوة، لأن هذه الأساليب قد تزيد القلق وتدفع الطفل إلى تجنب الدراسة بدلًا من اكتساب مهارات التنظيم الذاتي.

السن المناسب للمذاكرة المستقلة

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن القدرة على المذاكرة بمفردها تختلف من طفل لآخر وفقًا للنضج ومستوى الانتباه وطبيعة المهام، مشيرًا إلى أن الأطفال من 5 إلى 7 سنوات يحتاجون عادة إلى مشاركة مباشرة، بينما يمكن تدريب من تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات على إنجاز مهام قصيرة بمفردهم مع متابعة الأم.

وأضاف أنه يمكن زيادة استقلالية الأطفال من 11 إلى 13 عامًا تدريجيًا، بينما يفترض أن تتطور لدى المراهقين من 14 إلى 17 عامًا مهارات التخطيط وإدارة الوقت وتحمل مسؤولية الدراسة، مع استمرار الدعم الأسري عند الحاجة.

واختتم بالتأكيد أن الهدف ليس مجرد مذاكرة الأبناء في غياب الأمهات، بل إكسابهم القدرة على تنظيم الوقت واتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية تعلمهم من خلال التدريب المستمر.