بدأ النادي الأهلي التحرك للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لتولى مهمة تدريب الفريق بعد الإطاحة بالحسين عموته عقب الخسارة من بيراميدز.

جاء قرار إدارة الأهلي بإنهاء التعاقد مع الحسين عموتة بعد تراجع نتائج الفريق، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز، في المباراة التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير النادي، وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه وجه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا خلالها مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المرحلة المقبلة أو موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.

مدرب الأهلي الجديد

بدأ الأهلي مناقشة الأسماء المرشحة لمهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة وسط حيرة بين المدرب الأجنبي أو المحلي.

ويظهر كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني السابق لبيراميدز كأبرز المرشحين لتولى المهمة بحكم معرفته بالدوري المصري وأفريقيا ولديه خبرات كبيرة في المنطقة.

وتم طرح اسم عماد النحاس المدير الفني لفريق الوحدات الأردني بجانب حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس ومحمد يوسف رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

وجاء سامي قمصان المدير الفني للمقاولون العرب ومحمد شوقي المدير الفني لفريق زد ضمن حسابات الأهلي لتولى المهمة في الفترة المقبلة.