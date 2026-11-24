يعتقد كثيرون أن زيادة الوزن ترتبط فقط بتناول كميات كبيرة من الطعام، لكن طريقة تناول الوجبات قد يكون لها دور أيضًا في التحكم في الشهية والوزن، ومن العادات التي تلفت انتباه خبراء التغذية تناول الطعام بسرعة، إذ قد تجعل هذه العادة الشخص يأكل أكثر مما يحتاجه جسمه قبل أن يشعر بالشبع.

لكن هل يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى زيادة الوزن حتى إذا كانت الكميات قليلة؟ وما العلاقة بين سرعة الأكل والهرمونات المسؤولة عن الشهية؟

هل تناول الطعام بسرعة يسبب زيادة الوزن؟

تشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بين سرعة تناول الطعام وزيادة احتمالات الإصابة بالسمنة، لكن هذا لا يعني أن تناول الطعام بسرعة يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن لدى كل الأشخاص.

وتكمن المشكلة في أن إشارات الشبع التي يرسلها الجهاز الهضمي إلى المخ تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر بوضوح، لذلك قد ينتهي الشخص من وجبته بسرعة قبل أن يدرك أنه تناول كمية كافية من الطعام.

وقد يؤدي ذلك إلى تناول كميات إضافية دون انتباه، أو الشعور بالجوع مرة أخرى بعد فترة قصيرة لدى بعض الأشخاص.

أما إذا كان الشخص يتناول كميات قليلة بالفعل ولا يتجاوز احتياجات جسمه من السعرات الحرارية، فإن سرعة الأكل وحدها لا تعني بالضرورة زيادة وزنه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة؟

عندما يبدأ الإنسان في تناول الطعام، تعمل إشارات عصبية وهرمونية بين الجهاز الهضمي والمخ للمساعدة على تنظيم الشهية والشعور بالامتلاء.

وتحتاج هذه العملية إلى وقت، ولذلك قد لا يشعر الشخص بالشبع فور تناول الطعام.

ومن أبرز التأثيرات المحتملة للأكل بسرعة:

1. تأخر الإحساس بالشبع

يحتاج المخ إلى وقت حتى يستقبل إشارات الامتلاء القادمة من المعدة والأمعاء، وعندما يأكل الشخص بسرعة قد ينتهي من وجبته قبل وصول هذه الإشارات بصورة كافية.

2. زيادة احتمالات تناول سعرات حرارية أكثر

قد يتناول الشخص كميات إضافية من الطعام لأنه لا يشعر بالشبع في الوقت المناسب، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها يوميًا.

3. صعوبة الانتباه إلى كمية الطعام

عندما ينشغل الشخص بالأكل بسرعة أو مشاهدة الهاتف والتلفزيون أثناء الوجبة، قد لا ينتبه إلى الكمية التي تناولها بالفعل، ويستمر في الأكل دون الشعور الحقيقي بالجوع.

4. زيادة الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم

قد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء، خاصة عند التحدث أثناء الأكل، وهو ما قد يسبب الانتفاخ والتجشؤ والشعور بعدم الراحة في البطن.

5. عدم الاستمتاع بمذاق الطعام

الأكل السريع يقلل الوقت المخصص لمضغ الطعام والاستمتاع بنكهته، وقد يجعل الشخص أقل انتباهًا لإشارات الجوع والشبع.

هل تناول كميات قليلة بسرعة يمنع زيادة الوزن؟

إذا كانت كمية الطعام التي يتناولها الشخص أقل من احتياجات جسمه من الطاقة، فمن غير المتوقع أن تؤدي سرعة الأكل وحدها إلى زيادة الوزن.

فالوزن يتأثر بصورة أساسية بتوازن السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم مقارنة بما يستهلكه، إلى جانب عوامل أخرى مثل النشاط البدني والهرمونات والنوم والحالة الصحية.

لكن المشكلة أن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يتناولون كميات قليلة، بينما تؤدي سرعة الأكل إلى تكرار الوجبات أو تناول وجبات خفيفة إضافية خلال اليوم دون الانتباه.

لذلك، فإن مراقبة إجمالي الطعام على مدار اليوم أهم من الحكم على سرعة تناول وجبة واحدة.

كيف تتناولين الطعام ببطء لتجنب زيادة الوزن؟

الشهية

يمكن اتباع بعض العادات البسيطة التي تساعد على تحسين التحكم في الشهية:

خصصي وقتًا كافيًا لتناول الوجبات، وتجنبي تناول الطعام أثناء الوقوف أو الحركة. امضغي الطعام جيدًا قبل ابتلاعه، دون الحاجة إلى الالتزام بعدد محدد من مرات المضغ. ضعي الملعقة جانبًا بين اللقمات لتقليل سرعة الأكل. ابتعدي عن الهاتف والتلفزيون أثناء تناول الطعام حتى تنتبهي إلى إشارات الشبع. ابدئي الوجبة بالخضراوات أو السلطة، مع تناول مصادر البروتين والألياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء. توقفي عن الأكل عندما تشعرين بالراحة والشبع، بدلًا من الاستمرار حتى الامتلاء الشديد. تناولي الطعام في مواعيد منتظمة لتجنب الوصول إلى مرحلة الجوع الشديد التي قد تدفعك إلى الأكل بسرعة.

هل الأكل ببطء يساعد على التخسيس؟

قد يساعد تناول الطعام ببطء على التحكم في الشهية وتقليل كمية الطعام المستهلكة لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس وسيلة مستقلة ومضمونة لخسارة الوزن.

وتكون النتائج أفضل عند الجمع بين تناول الطعام بوعي، واختيار وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف، وتقليل الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدني بانتظام.