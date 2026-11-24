قال مامادو سو، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا، إن السودان يشهد حاليًا أحد أكثر الصراعات تدميرًا في القارة الأفريقية، موضحًا أنه وصل من السودان قبل يومين، وأن 13 مليون شخص نزحوا أو اضطروا إلى مغادرة البلاد.

وأضاف خلال لقاء مع أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن وراء هذه الأرقام رجالًا ونساءً وأطفالًا انقلبت حياتهم رأسًا على عقب، مؤكدًا أن الوضع في السودان بالغ الخطورة، في ظل استمرار الحرب في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح أن السكان يواجهون ظروفًا قاسية في ولايتي النيل الأبيض والنيل الأزرق، وكذلك في المناطق الوسطى وكردفان ودارفور، بل وفي جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن الأزمة تجمع بين النزوح وأزمة الحماية في الوقت نفسه.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل مع جميع أطراف النزاع، وتناشد الأطراف المشاركة في الحرب الحفاظ على الكرامة الإنسانية واحترام المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية.

وأشار إلى أنه شهد خلال زيارته للسودان حجم الدمار الناجم عن استخدام الأسلحة الجوية، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة التي استهدفت العديد من منشآت الكهرباء.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء يعني استحالة ضخ المياه، وهو ما يؤثر على منظومة الإمداد بالمياه، ويؤدي نقصها إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية، بما يترتب على ذلك من تداعيات صحية خطيرة، فضلًا عن تأثيره على مصادر رزق السكان.

ولفت إلى أن اللجنة توجه رسائل إلى أطراف الحرب، تحثهم فيها على تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية ويلات الصراع.

وأضاف أنه التقى خلال زيارته عددًا كبيرًا من الرجال والنساء الذين فقدوا ذويهم، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى بذل جهود كبيرة في هذا المجال، مؤكدًا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل تحديدًا على هذه المهمة بالتعاون مع الأشقاء في الهلال الأحمر السوداني، لضمان إعادة دفن جميع المتوفين الذين دُفنوا في ملاعب كرة القدم والمدارس، بما يحفظ كرامتهم، مع جمع البيانات اللازمة حتى تتمكن العائلات التي تبحث عن ذويها من الوصول إلى إجابات ومعرفة مصير أحبائها.

