أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة ، مواعيد الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط للسيدات للموسم الرياضي 2026-2027.

وتأهلت إلى الدور نصف النهائي لدوري المرتبط فرق الأهلي، وسبورتنج، وسموحة، وهليوبوليس، بعدما جاءت ضمن أفضل فريقين في مجموعتي دور الثمانية.

وبذلك، يلتقي سبورتنج مع سموحة، فيما يواجه الأهلي نظيره هليوبوليس، في الدور نصف النهائي، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة للسيدات

الذهاب - يوم الثلاثاء

سبورتنج × سموحة

مباراة المرتبط - 2:00 ظهرًا

مباراة السيدات - 6:00 مساءً

الأهلي × هليوبوليس

مباراة المرتبط - 4:00 مساءً

مباراة السيدات - 8:00 مساءً

الإياب - يوم الخميس

هليوبوليس × الأهلي

مباراة المرتبط - 2:00 ظهرًا

مباراة السيدات - 6:00 مساءً

سموحة × سبورتنج

مباراة المرتبط - 4:00 مساءً

مباراة السيدات - 8:00 مساءً

وتقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في منافسات السيدات والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن وجود الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيبها.