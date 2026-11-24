قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، عقب الفوز على الجونة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأربعاء ، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الإفريقي التونسي، المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك، الفوز على الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده بهذا الانتصار إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الجونة عند 3 نقاط في المركز الأخير.