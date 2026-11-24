عاد ملف الاستعانة بسيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص في حوادث الطرق والحالات الحرجة إلى دائرة الاهتمام البرلماني، بعد المناقشات التي شهدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، بشأن إمكانية إلزام سيارات الإسعاف الخاصة بالتدخل لإنقاذ المصابين، خاصة عندما تكون الأقرب إلى موقع الحادث، مع محاسبتها وفق أسعار تعاقدية محددة.

وأوصت لجنة بمجلس النواب بسرعة تنفيذ خطة تطوير وإضافة 1000 سيارة إسعاف مجهزة حديثًا، مع توجيهها للمناطق الأكثر احتياجًا، على أن يصاحب ذلك توفير الأطقم البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ حياة المصابين.

وتفتح هذه المناقشات تساؤلات قانونية بشأن مدى وجود التزام حالي على شركات الإسعاف الخاصة بالتدخل في حوادث الطرق، والجهة التي تملك تنظيم هذا الأمر، وما إذا كان تطبيق المقترح يحتاج إلى تعديل تشريعي أم يمكن تنفيذه من خلال ضوابط تنظيمية وتعاقدية.

الدستور يكفل الحق في الرعاية الصحية

تنص المادة 18 من الدستور المصري على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما تلزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.

ويؤسس هذا النص لالتزام الدولة بتوفير منظومة صحية تضمن حصول المواطنين على الرعاية اللازمة، لكنه لا يتضمن بذاته نصًا مباشرًا يلزم كل سيارة إسعاف خاصة بالتدخل في أي حادث مروري دون مقابل أو دون تنظيم مسبق.

ومن هنا تظهر أهمية وضع آلية قانونية تحدد نطاق تدخل القطاع الخاص في الحالات الطارئة، والجهة التي تتلقى البلاغات وتوجه السيارات، وقواعد المحاسبة والتعويض عن الخدمة.

هل يوجد نص يلزم الإسعاف الخاص بالتدخل؟

تعمل هيئة الإسعاف المصرية في إطار اختصاصاتها المنظمة بقرار إنشائها، بينما تخضع المنشآت والأنشطة الطبية الخاصة للضوابط القانونية والترخيصية المنظمة لها.

لكن يجب التفرقة بين التزام المنشآت الطبية باستقبال الحالات الطارئة، وبين إلزام سيارات الإسعاف الخاصة بالتحرك إلى موقع الحادث ونقل المصابين؛ فلكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.

ولذلك فإن المقترح الذي ناقشته لجنة الصحة يحتاج إلى تحديد واضح للجهة المسؤولة عن إصدار أوامر التحرك، وآلية احتساب تكلفة النقل، والتزامات شركات الإسعاف الخاصة، وحالات التدخل الإلزامي، والجزاءات المترتبة على الامتناع دون مبرر.

ما المطلوب لتطبيق المقترح؟

يتطلب تنظيم الاستعانة بالإسعاف الخاص وضع قواعد تضمن سرعة الاستجابة وعدم تعطيل إنقاذ المصابين بسبب الخلاف على المقابل المالي، مع تحديد التعريفة التي تحصل عليها الشركات، وآلية تسوية مستحقاتها، والاشتراطات الفنية والطبية الواجب توافرها في سياراتها وأطقمها.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء تساؤل برلماني طرحه رئيس لجنة الصحة بشأن عدم الاستعانة بسيارات الإسعاف الخاصة عندما تكون أقرب إلى المصابين، خاصة في الحالات التي تتجاوز فيها الاحتياجات الإمكانات المتاحة لهيئة الإسعاف.

وبينما يمثل المقترح أحد المسارات المطروحة لتطوير منظومة الاستجابة للحوادث، فإن تحويله إلى التزام قانوني واضح يتطلب صدور قواعد ملزمة تحدد المسؤوليات والحقوق، بدلًا من ترك الأمر للاجتهاد أو التعاقدات غير الموحدة.