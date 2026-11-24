يعد ساندوتش السيمون فيميه من الأكلات الخفيفة التي يفضلها عشاق الأسماك المدخنة، فهو يتميز بمذاقه الغني وسهولة تحضيره في المنزل، كما يمكن تقديمه كوجبة إفطار مختلفة أو عشاء سريع، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة.

ووفقا لموقع BBc Food نستعرض لك طريقة عمل ساندوتش السيمون فيميه بخطوات سهلة، مع تحضير صوص كريمي يمنحه مذاقا مميزا يشبه ساندوتشات المطاعم.

مكونات ساندوتش السيمون فيميه

شرائح سيمون فاميه مدخن.

خبز توست أو فينو أو كيزر.

ملعقتان كبيرتان من الجبنة الكريمي.

ملعقة صغيرة من المايونيز.

أوراق خس طازجة.

شرائح خيار وطماطم.

عصرة ليمون.

رشة فلفل أسود.

شبت مفروم حسب الرغبة.

طريقة عمل ساندوتش السيمون فيميه

اخلطي الجبنة الكريمي مع المايونيز وعصرة الليمون ورشة الفلفل الأسود حتى تحصلي على صوص متجانس. افتحي الخبز وادهنيه بطبقة مناسبة من الصوص الكريمي. ضعي أوراق الخس وشرائح الخيار والطماطم داخل الخبز. أضيفي شرائح السيمون فاميه المدخن ووزعيها بالتساوي. أضيفي القليل من الشبت المفروم لمزيد من النكهة. أغلقي الساندوتش وقدميه باردا.

سر نجاح ساندوتش السيمون فيميه..

للحصول على مذاق مميز، احرصي على استخدام خبز طازج وعدم الإكثار من الصوص حتى لا يصبح الساندوتش طريا أكثر من اللازم، ويمكن إضافة شرائح الجبن الإمنتال أو الشيدر حسب الرغبة.

ويقدم الساندوتش مع البطاطس المقرمشة أو السلطة الخضراء، ليصبح وجبة سريعة ومختلفة تناسب محبي الأكلات البحرية.



