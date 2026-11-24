

أطلقت السلطات الكورية الجنوبية تحذيرًا لسكان جزيرة على أطراف الحدود بالذهاب إلى الملاجئ بعد اقتراب اختراق طائرات عسكرية روسية للمجال الجوي، مشيرة إلى إن الإجراء لحماية السكان من أي احتمال قد يحدث فيه اعتداء.



وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية التحذير، بشكل استباقي حماية لأرواح السكان من أي خطر.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنها ستسدعي المحلق العسكري الروسي في السفارة الروسية في كوريا، لتقديم احتجاج شديد اللهجة على هذا التجاوز الروسي.

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن الطائرات العسكرية الروسية دخلت المجال الجوي الدفاعي لكوري الجنوبية فوق بحر اليابان، والمعروف في كوريا الجنوبية بالبحر الشرقي.

واقتربت الطائرات العسكرية من جزيرة كورية جنوبية نائية تدعى "أولونجدو".

ولم يحدد البيان عدد الطائرات الروسية المشاركة، لكن تم إرسال طائرات تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي قبل مغادرة الطائرة.



وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، جانج دو يونج، إن الطائرة اقتربت "إلى النقطة التي سبقت انتهاك المجال الجوي لأولونجدو مباشرة" وأنه نظراً لأن الطائرات العسكرية تتحرك بسرعة كبيرة، فقد كان من المتوقع حدوث انتهاك.



وفي الجزيرة، دوت صفارات الإنذار، وأفاد السكان أنهم سمعوا هدير الطائرات المقاتلة.

وقال جيونج هاي سيونج، 41 عاماً، الذي كان يعمل في موقع بناء، لصحيفة هانكيوريه إنه هرع خارج مكان عمله فور وصول الرسالة النصية وسماع صفارات الإنذار.