أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وفاة 11 شخصًا إثر حادث مروري مروع وقع في إمارة رأس الخيمة، نتيجة تصادم حافلة لنقل الركاب مع شاحنة.

وقالت الوزارة إن الفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأت بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين موقع التصادم وتنظيم حركة المرور.

وأضافت وزارة الداخلية الإماراتية أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب وملابسات الحادث، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، داعية أفراد المجتمع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وعدم تداول الشائعات أو البيانات غير المؤكدة بشأن الحادث.