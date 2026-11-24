شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشا قويا في تعاملات اليوم (الثلاثاء) ، مدفوعة بموجة صعود حادة في «وول ستريت» أعادت الثقة إلى أسهم الذكاء الاصطناعي، عقب عودة جنسن هوانج إلى منصبه رئيسًا تنفيذيًا لشركة «إنفيديا»، ما عزز التفاؤل بشأن آفاق القطاع ودفع أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا إلى تحقيق مكاسب واسعة.

وصعد سهم شركة «تي إس إم سي» و«فوكسكون» بنحو 10% لكل منهما، فيما ارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 4%، متعافيًا من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، ومتجهًا نحو تسجيل أكبر مكاسبه اليومية منذ 31 يوليو.

وأثار تثبيت هوانج مجددا على رأس «إنفيديا» ارتياحا لدى المستثمرين في الأسواق الأمريكية، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي تقدر قيمته السوقية بتريليونات الدولارات، وجاء القرار في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطًا متزايدة ومخاوف بشأن استدامة زخم النمو.

وساهمت عودة هوانج في تعزيز الثقة بآفاق عملاق أشباه الموصلات والقطاع ككل، إذ قفزت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» بنحو تريليون دولار، مع ارتفاع سهمها بأكثر من 33% عقب إعلان الشركة إعادة تعيينه رئيسًا تنفيذيًا بأثر فوري.

وجاءت عودة هوانج إلى منصبه بعد أقل من أسبوعين على استقالته، وهي الفترة التي شهدت تراجعًا حادًا في أسهم الشركة، قبل أن يتحول إعلان مجلس إدارتها يوم الاثنين إلى محفز لموجة صعود واسعة في أسواق التكنولوجيا.

وامتدت المكاسب إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 6.5%، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.75%، وسط تعافٍ لأسهم التكنولوجيا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها يوم الجمعة.

كما سجلت شركات تصنيع الرقائق مكاسب قوية عقب إعلان «إنفيديا»، إذ قفز سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 19%، وارتفع سهم «إيه إم دي» بنحو 7%، في مؤشر على اتساع نطاق الانتعاش داخل قطاع أشباه الموصلات.

وساهم الانتعاش الحاد في مجال الذكاء الاصطناعي في تخفيف المخاوف بشأن النمو وتخفيف الأوضاع المالية، مما أنعش رهانات السوق على تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب ورفع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل والدولار.

ويتوقع متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن رفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر كأمر شبه مؤكد، مقارنة باحتمالية 89% يوم الجمعة، عندما تراجعت الأسهم.

في هذا السياق، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن مجلس إدارة «إنفيديا» أصبح مقتنعا بصراحة هوانج وقدرته على القيادة، مشيرة إلى أنه تلقى في الوقت نفسه آراءً من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية تفيد بأن هوانج لا يمثل تهديدًا للأمن القومي.

لكن الصحيفة حذرت من أن عودة هوانج تضع الشركة أمام رهان محفوف بالمخاطر، في ظل استمرار التحقيق الذي يجريه مجلس الإدارة، بمشاركة أعضاء مستقلين ومستشارين قانونيين، وعدم اتضاح جميع ملابسات الأزمة حتى الآن.

وأضافت أن عددًا من مؤسسي شركات التكنولوجيا ورؤسائها التنفيذيين قد يرحبون بعودة هوانج، لا سيما أنه استخدم نفوذ «إنفيديا» لتمويل عمليات شراء الرقائق الإلكترونية لصالح شركات أخرى، ما جعل الشركة أشبه بـ«البنك المركزي» لقطاع الذكاء الاصطناعي.

ورأت «فاينانشيال تايمز» أن عودة هوانج قد تبعث برسالة إلى قادة آخرين في قطاع التكنولوجيا، ممن تواجه شركاتهم تحديات تتعلق بضعف أطر الحوكمة، مفادها أن بإمكانهم اتخاذ قرارات دون خشية المساءلة.

وسلطت الصحيفة الضوء على المقارنات التي يعقدها بعض العاملين في قطاع التكنولوجيا بين عودة هوانج وتجربة سام ألتمان، الذي عاد إلى منصبه رئيسًا تنفيذيًا لشركة «أوبن إيه آي» عام 2023، بعد أيام قليلة من إقالته. ويرى هؤلاء أن الأداء اللاحق للشركة عزز الاعتقاد بصواب قرار إعادته.

غير أنها اعتبرت أن عودة هوانج إلى قيادة «إنفيديا» تختلف بصورة جوهرية عن تجربة ألتمان، في ظل بلوغ طفرة الذكاء الاصطناعي مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن عودة هوانج أكثر تعقيدًا وتحمل أبعادًا سياسية أوضح، فضلًا عن أنها تترك وراءها تساؤلات عديدة لا تزال بلا إجابات.