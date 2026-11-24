كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال وجود صلات لإيران بموجة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عشرات السفن التجارية، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات السيبرانية المرتبطة بالصراع مع طهران.

وذكرت الصحيفة، الاثنين، أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل النفط والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية وشحنات أخرى قد تعرضت للاستهداف، مشيرة إلى أن إيران تمثل المشتبه به الرئيسي، بينما تدرس السلطات الأمريكية أيضاً احتمال تورط روسيا.

وبحسب التقرير، رافقت بعض الهجمات تهديدات بوجود قنابل ورسائل ترهيب موجهة إلى أطقم السفن، تحذرهم من إمكانية تدمير سفنهم.

وأثارت الهجمات مخاوف أمريكية، بعدما تبين أن بعض السفن المستهدفة كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، ما دفع خفر السواحل الأمريكي إلى نشر فرق متخصصة في الحماية الإلكترونية على متن أربع سفن على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الفرق صعدت على متن السفن أثناء اقترابها من الموانئ الأمريكية، بهدف معالجة الثغرات الأمنية المحتملة قبل السماح لها باستكمال رحلاتها.

ومن بين السفن التي تعرضت للاستهداف «VL Prosperity» و«Kohaku»، اللتان كانتا متجهتين إلى ولاية تكساس، حيث تلقتا تهديدات بوجود قنابل.

كما تضمنت رسالة تهديد، نُشرت عبر قناة على تطبيق «تيليجرام» باللغة الروسية، اتهامات للسفينة «VL Prosperity» بنقل النفط السعودي إلى الولايات المتحدة ودعم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وشملت الهجمات أيضاً سفينة «Vivit Africa»، التي كانت تنقل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى إيطاليا، حيث أظهرت بيانات تتبع السفن التي استشهدت بها الصحيفة تحركات غير منتظمة لها مع اقترابها من الساحل الإيطالي.

وتأتي التحقيقات الأمريكية في ظل مخاوف متزايدة من توظيف الهجمات الإلكترونية بالتزامن مع الصراع المرتبط بإيران، إلا أن واشنطن لم تثبت حتى الآن وجود صلة بين طهران وهذه الهجمات.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن المحققين لم يعثروا على أي دليل يثبت تورط إيران، واصفاً أربعاً من الحوادث بأنها اضطرابات محدودة لم تترتب عليها عواقب كبيرة.