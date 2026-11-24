تقلبات جوية سريعة، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وشبورة مائية تفرض الحذر على قائدي السيارات خلال ساعات الصباح الباكر.. هكذا ترسم هيئة الأرصاد الجوية ملامح حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وسط تساؤلات المواطنين بشأن فرص سقوط الأمطار ومدى تأثر البلاد بالنوات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ارتباط سقوط الأمطار بالنوات، موضحًا أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد ترتبط بالمنخفضات الجوية المؤثرة، وليس بالنوات، مؤكدًا أن درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار تتحدد وفقًا للظواهر والحالة الجوية السائدة.

استقرار الطقس وفرص سقوط الأمطار

الأمطار

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار الكبير في الأحوال الجوية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، مشيرًا إلى أن فرص الأمطار خلال غد لن تكون قوية أو مؤثرة على ممارسة المواطنين حياتهم اليومية.

الشبورة المائية الظاهرة الأبرز

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال الفترة الحالية، موضحًا أن كثافتها تراجعت مقارنة بالأسبوع الماضي، لكنها قد تكون كثيفة على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف أن الشبورة تبدأ في التكون خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن فترات تكونها ستزداد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

انخفاض درجات الحرارة إلى 23 و24 درجة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، كشف القياتي أنها بدأت في الانخفاض بمعدل درجتين مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، لتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار بين 23 و24 درجة مئوية، مع استمرار التغيرات الجوية وفقًا للمنخفضات المؤثرة على البلاد.

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وشدد المتنبئ الجوي على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار والتوقعات غير الدقيقة المتعلقة بحالة الطقس، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن الهيئة تصدر بيانًا تفصيليًا بشأن توقعات فصل الشتاء قبل بدايته.

وأكد أن فصل الشتاء المقبل من المتوقع أن يكون حول المعدلات الطبيعية، سواء فيما يتعلق بدرجات الحرارة أو كميات الأمطار، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية للتعرف على أي تغيرات في الأحوال الجوية.