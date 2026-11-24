نصحت دار الإفتاء المصرية من يشعر بالكسل عن العبادة بالمواظبة على دعاء نبوي كان يردده الرسول صلى الله عليه وسلم في أذكاره، مع الحرص على التقرب إلى الله والابتعاد عن الذنوب والتقصير.

وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن كيفية التغلب على الكسل في العبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»، وهو دعاء رواه الإمام البخاري.

وأكدت أهمية تقوى الله، مشيرة إلى أن الابتعاد عن المعاصي يساعد المسلم على الطاعة، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).

كما حذرت من التسويف وتأجيل أعمال الخير، داعية إلى البدء فورًا دون انتظار الغد، لأن تأخير الطاعات قد يحول دون الالتزام بها.

كيفية المحافظة على الصلاة في وقتها

للمحافظة على الصلاة، يُنصح بمتابعة مواقيتها باستمرار، والاستعداد لها قبل الأذان، والتوقف عن الانشغالات عند اقتراب موعدها، مع الحرص على أداء الصلاة في المسجد للرجال، والتعاون مع الأهل والأصدقاء على التذكير بها.

ويُعد الدعاء بطلب العون من الله من الوسائل المهمة للثبات على الصلاة، ومن الأدعية الواردة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

فضل الصلاة في وقتها

تُعد الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله، فقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال: «الصلاة على وقتها»، ثم ذكر بر الوالدين والجهاد في سبيل الله.

وللصلاة فضائل عديدة، منها تكفير الذنوب، ورفع الدرجات، وأن تكون نورًا للمسلم في الدنيا والآخرة، كما أن انتظار الصلاة والسعي إليها من الأعمال التي ورد في فضلها أحاديث نبوية.



