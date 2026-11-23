هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يثير جدلا كبيرا، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وتطبيقات تسجيل المكالمات، واستخدام التسجيلات أحيانًا لإثبات الحقوق أو توثيق الاتفاقات أو تقديمها كدليل في الخلافات وفي السطور التالية نتعرف على رأي الشرع.

هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية؟

وفي إطار توضيح الآراء الفقهية، قالت دار الإفتاء إن تسجيل المكالمات محرم شرعاً إذا كان تسجيل محادثاته الخاصة، كما يحرم نشر الصور والتسجيلات الخاصة أو استغلالها على وجه يعتدي على حقوق أصحابها، ولا يستلزم الإذن بالتسجيل الإذن بالنشر أو التداول.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى عبر موقعها الرسمي، أنه يجب أن يُراعى في جميع الأحوال ما تقتضيه الضرورة المعتبرة شرعًا، وما يقرره القانون من ضوابط واستثناءات، مع عدم تجاوز القدر المأذون به.

وأشارت الإفتاء إلى أن استخدام التسجيلات في اجتزاء الكلام من سياقه، أو تحريف دلالته، أو ترويج اتهامات وأخبار غير متثبت منها، قد يسهم في نشر الشائعات وتضليل الناس وإثارة الفتن.

حكم تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر شرعًا

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل هو حرمة الاعتداء على خصوصية الإنسان بتسجيل محادثاته الخاصة دون علمه أو إذنه، إذا كان التسجيل ينتهك خصوصيته أو يكشف أسراره أو يُستخدم للإضرار به.

وأكدت دار الإفتاء أن تعمد تسجيل المكالمات الخاصة للاطلاع على أسرار أصحابها أو الاحتفاظ بكلامهم لاستخدامه في غير ما أُذن فيه يدخل في الاعتداء على الخصوصية، ويشتد التحريم إذا استُخدمت التسجيلات في التشهير أو الإضرار أو إفشاء الأسرار.

هل يجوز نشر التسجيلات الهاتفية على مواقع التواصل؟

وشددت الإفتاء على أن حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة خصوصية الإنسان وحفظ حرمته، ومنعت كل ما من شأنه انتهاك أسراره أو الاطلاع على شؤونه الخاصة دون إذنه.

كما أكدت ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الإسهام في نشر ما يضر بالناس أو يضلّلهم، وتزداد خطورة التصوير والتسجيل دون علم أصحابها حين تُستغل الصور أو التسجيلات في التشهير بالأشخاص، أو اجتزاء الكلام من سياقه، أو تداول معلومات لا تعبر عن حقيقة الوقائع، بما قد يؤدي إلى نشر الشائعات.

واستشهدت دار الإفتاء بالنهي عن التجسس عامًّا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12].

وأشارت إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» أخرجه الأئمة: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان.