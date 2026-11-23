أعلنت شركة مصر للطيران عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة ودمشق، اعتباراً من يوم 4 ديسمبر المقبل، وذلك بمعدل رحلة واحدة يومياً، في إطار خطط الشركة لتعزيز حركة النقل الجوي وتلبية احتياجات المسافرين بين مصر وسوريا.

وأوضحت الشركة أن تشغيل الخط المباشر يتيح خيارات سفر أكثر مرونة وسهولة أمام الركاب الراغبين في التنقل بين العاصمتين، مؤكدة حرصها المستمر على ربط مطار القاهرة الدولي بالوجهات الإقليمية والدولية الحيوية.

ودعت مصر للطيران عملاءها الراغبين في الحجز أو الاستفسار عن تفاصيل ومواعيد الرحلات، إلى التواصل عبر مركز خدمة العملاء على رقم (1717) من أي هاتف محمول داخل مصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة (egyptair.com)، أو زيارة أقرب مكتب بيع تابع للشركة، وكذلك من خلال وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.