وسط توترات الجنوب السوري وجمود ملف السويداء، حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من سيناريو إسرائيلي لمهاجمة دمشق قد يفتح باب صراع جديد تتجاوز تداعياته حدود البلاد إلى عموم المنطقة.

مروحيات إسرائيلية تنقل أسلحة للجنوب

وبحسب فيدان، تنقل مروحيات إسرائيلية أسلحة وذخائر أسبوعياً إلى مجموعة درزية جنوب سوريا تتعمد استفزاز الجيش السوري، بما يمنح إسرائيل ذريعة للتدخّل، في سيناريو تقول أنقرة إنها حذّرت حلفاءها منه.

3 ملفات للضغط على دمشق

ويرى الباحث محمود علوش، وفقا لتصريحات لوسائل إعلام قطرية، أن إسرائيل تستغل الذرائع الأمنية وحماية الدروز لتوسيع احتلالها والضغط على دمشق في 3 ملفات:

• الاتفاق الأمني

• الجولان المحتل

• التموضع الإقليمي لسوريا وخصوصاً علاقتها مع تركيا

زعزعة الاستقرار وعرقلة الإعمار

ويرى المحلل السياسي ياسر النجار، أن إسرائيل تسعى لزعزعة استقرار سوريا وعرقلة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، عبر تسليح مليشيات غير شرعية وتوجيه ضربات مباشرة وصلت إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا.

لا مؤشرات على عملية وشيكة

ورغم التحذيرات، يقول الباحث محمود علوش، إن المؤشرات الميدانية لا تدلّ على عملية إسرائيلية في المستقبل المنظور، لكنه يدعو للتعامل بجدية مع احتمال تصعيد قد يدفع التوتر الإسرائيلي التركي إلى مستويات خطيرة.

تقاطع مع رسائل دمشق

ويرى المحلل السياسي ياسر النجار، أن تحذيرات فيدان تتقاطع مع رسائل دمشق حول ارتباط استقرار سوريا بالمنطقة، وتكشف مخططات توسعية إسرائيلية تنتهك اتفاق 1974 وتستهدف أيضاً أمن تركيا ومصالحها المباشرة.

395 انتهاكاً في أكتوبر

ووثّق مركز "سجل"، المعني برصد العمليات الإسرائيلية في سوريا، 395 انتهاكاً خلال شهر أكتوبر، بينها 126 توغّلاً و36 مداهمة، مسجلاً أعلى معدلات شهرية للتوغلات والمداهمات ونقاط التفتيش منذ بداية العام.