كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع اللواء أ.ح دكتور محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة أبوكبير، أعمال مشروع رصف وتغطية طريق "المناسترلي – العوامرة وبحر السواقي " بتكلفة إجمالية ١٤٠ مليون جنيه، والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والكباري حيث جاءت المرحلة الأولى من كوبري المناسترلي حتى كوبري العوامرة بطول ٦ كيلومترات، وبلغت نسبة التنفيذ ٥٠%، بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون جنيه على عامين، بواقع ٤٠ مليون جنيه للعام الأول و٢٠ مليون جنيه للعام الثاني.

وجاءت المرحلة الثانية من كوبري العوامرة حتي نهاية كوبري العقباوي بالسواقي التابعة لمركز ابوكبير، وبلغت نسبة التنفيذ ٨٥%، تحت إشرافوجهاز تعمير سيناء ، بتكلفة إجمالية ٨٠ مليون جنيه، ضمن عملية واحدة تابعة لجهاز تعمير سيناء.

وأشار إلي انه تم إنزال وفرد طبقة السن بطريق بحر السواقي مرحلة ثانية، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المقررة.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.