تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، يرافقه السيد فكري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، في حضور الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، مطمئناً على انتظام تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة مستوى الأداء داخل قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأقسام الداخلية، وخلال المرور وجه بتنظيم تواجد المرافقين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، واستدعاء مشرف الأمن للتنفيذ الفوري، مع التشديد على الالتزام بذلك، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية وعدم إعاقة الفرق الطبية عن أداء مهامها، كما وجه بسرعة تحويل الحالات من قسم الاستقبال إلى الأقسام الداخلية التي تستدعي ذلك وفقاً للحالة الصحية، بما يساهم في تخفيف الضغط على القسم وتحسين كفاءة تقديم الخدمة الطبية، مع زيادة أعداد هيئة التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ لضمان سرعة التعامل مع الحالات المترددة.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والاستفسار من الطبيب المعالج عن الخطة العلاجية لكل حالة، كما تم المرور على قسم الحضانات والعناية المركزة للأطفال، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للحالات والصيدلية الموحدة والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة بالمستشفى، لمتابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لأداء العمل، ورصد أي نواقص والعمل على توفيرها أولاً بأول، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين دون أي معوقات.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية وحرص على الاستماع إلى المرضى ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مشيداً بأداء الفريق الطبي بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتواجد الأطقم الطبية والتزامهم بأداء مهامهم، رغم الضغط الشديد وزيادة أعداد المترددين على المستشفى خلال فترة المرور، مشيداً بتواجد نائب مدير المستشفى على رأس العمل بقسم الاستقبال، ومتابعته لسير العمل والتعامل مع الحالات، مؤكداً أهمية استمرار الالتزام والانضباط وتكثيف الجهود لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.