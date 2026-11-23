كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، أن جماعة الإخوان لم تدعُ إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية عقب نشر الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم عام 2005، رغم تنظيمها فعاليات في الشارع خلال الفترة نفسها للمطالبة باستقلال القضاء وإجراء تعديلات دستورية.

وقال عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة صدى البلد، إن المرشد السابق للجماعة مهدي عاكف أصدر تعليمات بمنع تنظيم أي مظاهرات بشأن الرسوم المسيئة، رغم أن أقباط مصر شاركوا في رفضها إلى جانب المسلمين.

وأضاف أن تلك التعليمات، بحسب روايته، جاءت في إطار مخطط قال إن أطرافًا إقليمية وغربية شاركت فيه، بهدف توجيه رسائل إلى أوروبا بشأن قدرة هذه الأطراف على تحريك الشارع أو منع تحركه.