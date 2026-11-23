اختتمت محافظة الوادي الجديد فعاليات مبادرة «نور الوادي» لطب وجراحة العيون بمستشفى الفرافرة المركزي، بعد يومين من تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي مركز الفرافرة والمناطق المحيطة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير التخصصات الطبية بالمناطق النائية وتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.

قافلة طبية مجانية

وجاءت المبادرة تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، واستمرت فعالياتها يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وشملت توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات المتخصصة للمرضى بالمجان، بمشاركة الأطقم الطبية المتخصصة في أمراض وجراحات العيون.

وأسفرت أعمال المبادرة عن توقيع الكشف الطبي على 250 حالة من أهالي الفرافرة، مع تقديم الخدمات التشخيصية اللازمة وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية، حيث جرى تحويل 39 حالة إلى مستشفى الداخلة العام لاستكمال الإجراءات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ومن المقرر إجراء التدخلات الجراحية للحالات المحولة باستخدام الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية المناسبة دون تحمل مشقة البحث عن الخدمات التخصصية خارج المحافظة.

وتأتي مبادرة «نور الوادي» ضمن جهود محافظة الوادي الجديد لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق البعيدة التي تواجه تحديات مرتبطة ببعد المسافات عن المستشفيات التي تضم التخصصات الطبية الدقيقة.

وتستهدف المبادرة تخفيف الأعباء المادية وتكاليف الانتقال عن المرضى، من خلال تنظيم القوافل والمبادرات الطبية المتخصصة وإتاحة الكشف والفحوصات بالمجان، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا إلى المستشفيات المختصة.

وتواصل المحافظة جهودها للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بمختلف المراكز، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير فرص أفضل للعلاج أمام المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض التي تتطلب متابعة وتدخلات طبية دقيقة.