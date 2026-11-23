أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تكنولوجية، وإنما أصبح ضرورة وطنية لإدارة الاقتصاد وحماية المال العام، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المالية العامة، بما يسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، خلال مناقشة الدراسة المقدمة بشأن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.

وتساءل رئيس برلمانية حزب المؤتمر: «كيف نتحدث عن إدارة ذكية للاقتصاد في ظل تشتت قواعد البيانات بين الجهات الحكومية؟ وكم تخسر الدولة من موارد نتيجة الهدر وضعف الرقابة، بينما تستطيع التكنولوجيا اكتشاف هذه المشكلات مبكرًا؟»

كما تساءل عن مدى امتلاك الدولة للكوادر البشرية المؤهلة لإدارة منظومات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من استمرار الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة دون الاستثمار الحقيقي في بناء القدرات الوطنية.

وحدد النائب السعيد غنيم خمس أولويات أساسية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد، تبدأ بالاستثمار في تأهيل الإنسان المصري، يليها ترشيد الإنفاق الحكومي وكشف الهدر وحماية المال العام، ثم تطوير المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأضاف أن الأولوية الرابعة تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتضخم والأزمات الاقتصادية قبل وقوعها، بينما تركز الأولوية الخامسة على تعزيز الشفافية والرقابة المالية وضمان حماية بيانات المواطنين.

ووجّه غنيم عددًا من التساؤلات إلى الحكومة، قائلًا: «هل تمتلك الحكومة خطة زمنية واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة؟ وما العائد الاقتصادي المتوقع؟ ومن سيحاسَب إذا لم تتحقق النتائج؟»

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بوضع استراتيجية وطنية محددة الأهداف والجداول الزمنية، مدعومة بتشريعات تضمن حماية البيانات والأمن السيبراني، مع ضرورة استمرار الرقابة البشرية على القرارات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

واختتم النائب الدكتور السعيد غنيم كلمته بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح التحول نحو الإدارة الذكية للاقتصاد لا يتمثل في حجم الإنفاق على شراء الأنظمة التكنولوجية، وإنما في النتائج الاقتصادية المباشرة التي تحققها الدولة.

قال: «النجاح الحقيقي ليس في عدد الأنظمة التي نشتريها، بل في حجم الأموال التي نوفرها، والأعباء التي نرفعها عن المواطن المصري».