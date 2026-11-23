أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستهدف إعداد أكثر من 30 ألف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى ما لا يقل عن 250 شركة ناشئة تعمل في هذا المجال بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها التكنولوجية.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة بشأن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة الاقتصاد المصري، والتي أعدها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع لجان المجلس المعنية.

واستعرض وزير الاتصالات عدداً من المؤشرات والأرقام التي تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر بدأت وضع الأسس اللازمة لتوطين هذه التكنولوجيا منذ عام 2019، من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ثم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة عام 2020، وإطلاق الإصدار الأول من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021.

وأوضح أن مصر أطلقت في مطلع عام 2025 الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 إلى 2030، والتي تستهدف الانتقال إلى مرحلة أكثر طموحاً تقوم على تنمية صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والبيانات والبنية التحتية والتكنولوجيا والتطبيقات والنظام البيئي وبناء القدرات.

وكشف هندي أن الجهود المصرية أسهمت في تقدم مصر 60 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، منها 14 مركزاً خلال العام الأخير، لتحتل مصر المركز الأول إفريقياً والثالث عربياً والحادي والخمسين عالمياً في مؤشر عام 2025.

وأشار إلى أن المحول الرقمي الحكومي يربط حالياً 105 جهات حكومية و100 قاعدة بيانات قومية، بما يوفر بنية رقمية يمكن البناء عليها لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الدولة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بالتطبيقات العملية، أوضح الوزير أن مركز الابتكار التطبيقي يعمل على تطوير حلول تكنولوجية بعقول مصرية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الرعاية الصحية، حيث تم تطوير تطبيقات للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وسرطان الثدي، إلى جانب تطبيقات في مجال العدالة لإنتاج المحاضر آلياً من خلال تحويل الكلام إلى نص مكتوب، وتطوير المساعد القضائي الذكي.

وأضاف أن الوزارة طورت في مجال التعليم تطبيق «سيا» لدعم العملية التعليمية، وتطبيق «لغات» لتعليم اللغة الإنجليزية، فضلاً عن تطوير تطبيق «بالمصري» للتعرف على الكلام والترجمة الآلية، والنموذج اللغوي المصري الضخم «كرنك»، بهدف بناء قدرات وطنية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وإتاحة المجال أمام الباحثين والشركات المصرية للاستفادة منها.

وتطرق وزير الاتصالات إلى جهود إعداد الكوادر البشرية، ونشر مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي بين مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع جذب الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة المتقدمة، ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.

وفي محور الحوكمة، أشار إلى إصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، ودليل الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والمبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع العمل على تطوير أدوات لتقييم موثوقية التطبيقات وضمان سلامتها.

ولفت إلى أن الوزارة اقترحت، خلال مناقشات اللجنة المشتركة للدراسة، البدء بثلاثة تطبيقات ذات أولوية، تتمثل في تطوير نماذج للتنبؤ بالإيرادات العامة، والتنبؤ المبكر بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحليل الانحرافات في الإنفاق العام، على أن يتم تنفيذها بصورة تجريبية ومرحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية، وقياس نتائجها وجدواها الاقتصادية قبل التوسع في تطبيقها.

وأكد هندي أهمية الحفاظ على سيادة الدولة على بياناتها وتأمين تداولها، والتحقق من صحة نماذج الذكاء الاصطناعي وحيادها، وضمان إمكانية مراجعة نتائجها وتفسيرها وصون حقوق المواطنين، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي يعزز قدرة الإنسان على اتخاذ القرار، بينما تظل مسؤولية القرار لدى صاحبه وفقاً للاختصاصات التي حددها الدستور والقانون.

وكان وزير الاتصالات قد وجه في بداية الجلسة الشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب اللجان المشتركة، والنائب أحمد أبو هشيمة، على إعداد الدراسة وما شهدته من مناقشات متعمقة واستعراض للمباحث الستة والتوصيات التي انتهت إليها، مؤكداً توافق رؤية الوزارة مع عدد من التوصيات، خاصة تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من المنظومات الرقمية القائمة، والتدرج في التنفيذ، والاستثمار في القدرات البشرية وقياس الجدوى والأثر الاقتصادي للتطبيقات المقترحة.