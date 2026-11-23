أجلت السلطات البريطانية أكثر من 12 ألف شخص من حفل موسيقي بمدينة مانشستر، إثر إطلاق مادة مجهولة تسببت في إصابة عدد من الحاضرين بأعراض في العين والجهاز التنفسي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن الشرطة، أن الواقعة حدثت مساء أمس الأحد، قرب انتهاء عرض مغني الراب الأمريكي دون توليفر، بعدما اشتكى الحاضرون من رائحة كريهة، فيما أفادت خدمات الإسعاف بنقل شخص إلى المستشفى والكشف على أكثر من 50 آخرين في موقع الحادث.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى تعاملها مع الواقعة باعتبارها حادثة كبرى، موضحة أنها تلقت بلاغات عن تضرر عدة أشخاص جراء إطلاق المادة المجهولة، التي اعتُقد في البداية أنها غاز مسيل للدموع.

وتواصل السلطات البريطانية التحقيق لتحديد طبيعة المادة وملابسات الواقعة.