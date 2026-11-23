أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تطوير منظومة العمل الجمركي وتيسير إجراءات وحركة الصادرات، وتقديم المزيد من التيسيرات للمصدرين والمنتجين؛ بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء والتكاليف التشغيلية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار أموي، خلال مشاركته في الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، التي افتتحها الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن مصلحة الجمارك أنشأت وحدة دعم المصدرين والمنتجين لتقديم خدمات متكاملة للمجتمع التصديري من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل المشورة المسبقة، والمتابعة والتخطيط، والتطوير التقني ودعم اتخاذ القرار، والإعلام والتواصل المستمر مع المستثمرين والمصدرين.

مسار سريع لإنهاء الإجراءات الجمركية

أوضح أموي، أن المصلحة توفر مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة من شركائنا الدائمين والملتزمين عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO»، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة الرقم التعريفي الموحد للشحنات المصدرة «UCR»، يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف أننا نحرص على مواكبة المتغيرات المتلاحقة في حركة التجارة العالمية، من خلال إتاحة خدمة الاستفسار المسبق عبر منصة «نافذة»، بما يتيح للمصدرين قبل بدء التصدير التعرف على المتطلبات والإجراءات الجمركية ذات الصلة بعملية التصدير، بدءًا من مرحلة الإنتاج وحتى الشحن، فضلًا عن التحديث المستمر لهيكل التعريفة الجمركية بما يدعم الصناعة الوطنية ويراعي متطلبات تنظيم السوق.