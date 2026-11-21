حذر المرصد الإعلامي الجمركي التابع لمصلحة الجمارك المصرية من الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي بشأن إتاحة تقنين أوضاع السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ، مقابل سداد مبالغ مالية.

وأكد المرصد الإعلامي الجمركي أنه رصد عددًا من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لإمكانية تقنين أوضاع السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ، وتقدم وعودًا بالإفراج عنها مقابل مبالغ مالية، دون الاستناد إلى قرارات أو إجراءات رسمية معتمدة، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات الباطلة.

مزاعم الإفراج عن السيارات والبضائع

ودعا المرصد، أصحاب الشأن، لعدم تحويل أي مبالغ مالية إلى وسطاء أو صفحات غير رسمية، وعدم الانسياق وراء وعود الإفراج المضمون عن السيارات أو البضائع، أو الاعتماد على المنشورات مجهولة المصدر والمعلومات غير الموثقة.

وأهاب المرصد بأصحاب الشأن، الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك المصرية www.customs.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 15460، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لاستغلال احتياجاتهم من قبل أي أطراف غير رسمية.