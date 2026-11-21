أعلن الفنان ميشيل ميلاد ، انضمامه لأبطال مسلسل «فرق شاسع» بجانب الفنانة مي عز الدين، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027.

وكتب ميشيل ميلاد ، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «‏استنو مسلسل فرق شاسع في رمضان 2027 على MBC يارب نقدر نبسطكم».



انطلق تصوير مسلسل فرق شاسع، يوم الخميس الماضي، استعدادًا للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027، حيث بدأت أسرة العمل تصوير المشاهد الأولى، تمهيدًا للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة حيث تدور قصة العمل فى الإسكندرية.

وأعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح انطلاق التحضيرات للعمل، ونشر صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل فرق شاسع رمضان 2027 على MBC مصر وMBC شاهد إن شاء الله»، وهو ما أثار تفاعل متابعي الفنانة مع عودتها إلى السباق الرمضاني.

تعود مي عز الدين إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل «فرق شاسع»، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



ويضم المسلسل المكون من 15 حلقة، الفنانة مي عز الدين، التي تقدم الشخصية الرئيسية ضمن أحداث العمل، والفنان ميشيل ميلاد، الذي يجسد دور زوجها، كما يشارك الفنان خالد كمال بدور محوري في تطورات الأحداث، بينما يظهر الفنان أحمد خالد صالح ضيف شرف خلال عدد من المشاهد المؤثرة في مسار القصة.

