حرصت إدارة النادي الأهلي على احتواء حالة الجدل المثارة حول إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، في ظل أهمية اللاعب ودوره المنتظر خلال اللقاء المقبل.

سر دعم إمام عاشور

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، حقيقة ما تردد بشأن وجود خلافات بين إدارة القلعة الحمراء وإمام عاشور خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن العلاقة بين الطرفين لم تشهد أي أزمات كما تردد.

وأوضح المصدر أن ابتعاد إمام عاشور عن المشاركة في بعض الفترات الماضية جاء لأسباب فنية بحتة، تتعلق برؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، وليس نتيجة أي خلافات إدارية أو أزمات مع اللاعب، مشيرًا إلى أن عاشور عاد بقوة إلى حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة بيراميدز.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرك جيدًا أهمية الدور الذي يقوم به إمام عاشور داخل الفريق، خاصة على مستوى صناعة اللعب والربط بين الخطوط، ولذلك حرصت على تقديم الدعم المعنوي له خلال الفترة الحالية، من أجل مساعدته على استعادة كامل تركيزه قبل المواجهة المرتقبة.

وأشار المصدر إلى أن التحركات الداعمة للاعب جاءت في توقيت مهم، بعدما تعرض لموجة من الانتقادات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التأكيد على ثقتها في قدراته وإمكانياته، وضرورة إبعاده عن الضغوط الخارجية حتى يتمكن من التركيز داخل المستطيل الأخضر.

وشدد المصدر على أن الأهلي يحتاج إلى جميع عناصره الأساسية خلال مواجهة بيراميدز، في ظل أهمية المباراة في حسابات المنافسة على لقب الدوري الممتاز، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يعول على خبرات إمام عاشور وقدراته الفنية في صناعة الفارق خلال اللقاء.