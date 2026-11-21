اعتمد المكتب التنفيذى والجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، استمرار خالد الدرندلي عضوا بلجنة التدقيق، والمستشار محمد الماشطة عضوا بلجنة الانضباط، والمهندس أحمد مجاهد عضوا بلجنة مسابقات الأندية، والكابتن شوقي غريب عضوا باللجنة الفنية والتطوير.

واعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ترشيح مصر للمهندس أحمد مجاهد في عضوية لجنة مسابقات وتراخيص الأندية.

في سياق متصل كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توجهات جديدة داخل اتحاد الكرة لتنظيم العمل الإعلامي والفني داخل المنتخبات الوطنية، من خلال إضافة بنود واضحة إلى عقود المديرين الفنيين، تتعلق بضوابط التصريحات والتعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب وضع مدونة للسلوك الإعلامي تشمل جميع العاملين داخل المنظومة.