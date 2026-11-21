انتظم الأنجولي شيكو بانزا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد شيكوبانزا إلى القاهرة مساء أمس الجمعة قادمًا من بلاده، بعدما شارك في مباراتي منتخب أنجولا أمام جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.