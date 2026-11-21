بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي التحرك لدراسة عدد من الأسماء المرشحة لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويأتي محمد مخلوف، لاعب وسط المصري البورسعيدي، ضمن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات المحتملة.

الأهلي يضع صفقة محمد مخلوف تحت تصرف عموتة

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن إدارة الكرة استقرت على عرض اسم محمد مخلوف على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة، من أجل الوقوف على مدى احتياج الفريق لخدماته وتحديد موقفه من الدخول في مفاوضات رسمية لضمه.

وأوضح المصدر أن التحرك يأتي في إطار خطة الأهلي لتدعيم منطقة وسط الملعب بعناصر جديدة، قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم، مع منح الجهاز الفني صلاحية تقييم الأسماء المرشحة وفقًا للاحتياجات الفنية وطبيعة المنافسة على البطولات.

ومن المنتظر أن يحسم الحسين عموتة موقفه من التعاقد مع لاعب المصري البورسعيدي، بعد دراسة إمكانياته الفنية ومدى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة، تمهيدًا لتحديد الخطوات المقبلة في ملف الصفقة خلال ميركاتو يناير.